Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT çalışanları videoyla "evde kal" çağrısında bulundu

Uşak'ta PTT çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları video ile "evinde kal" çağrısı yaptı.

27.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:25
Uşak 'ta PTT çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları video ile "evinde kal" çağrısı yaptı.
Banaz ilçesindeki PTT personeli, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.
PTT Banaz Şubesi Müdiresi Zeynep Çakar ve personeli hazırladıkları videoda "Sen evde kal ve sağlıklı ol diye biz PTT ailesi olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz" mesajını verdi.
Müdüre Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşlarını evlerinde ödediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın adreslerine giderek işlemlerini yapıyoruz ayrıca şubemize gelen müşterilerimize de konu hakkında hatırlatmalarda buluyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
PTT çalışanları videoyla ’evde kal’ çağrısında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Uşak, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

PTT çalışanları videoyla "evde kal" çağrısında bulundu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››PTT çalışanları videoyla 'evde kal' çağrısında bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bademleri ve mahlepleri aşılıyor - Haber 13:56: Cumhuriyet Üniversitesi el dezenfektanı üretti - Haber 13:55: Gaziantep'te hastane bahçesine 'acil durum' çadırları kuruldu - Haber 13:55: Ege Üniversitesi Rektörü duyurdu: "Milli DNA aşı geliştirme projesi başlamıştır" - Haber 13:55: Sokak hayvanları için mesire alanlarına yem ve su bırakıldı - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber