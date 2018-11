PTT Çalışanlarından Eylem

23 Kasım 2018 Cuma 17:35



Birlik Haber-Sen Ankara 4 No'lu Şube Başkanı Ali Yaz ve PTT çalışanları, Ankara PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Yaz, yaptığı basın açıklamasında PTT çalışanlarının büyük haksızlıklara uğradığını belirterek, enflasyon farkı ve tazminatlarının acilen verilmesi gerektiğini bildirdi.Ali Yaz açıklamasında çalışanların uğradığı haksızlıkları sıralayarak bir an önce çözüm beklediklerinin belirterek, "PTT son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek sektörde bir numaralı marka haline gelmiştir. PTT'nin sektörde bir numara haline gelmesinde yapılan uygulamaların yanı sıra personelin özverili olarak verdiği emek ve gayret en önemli etkenlerdendir. PTT personeli bir çok iş yerinde personel eksikliği olmasına rağmen izne ayrılmamış, hastaneye gitmemiş, mesai kavramı gözetmeden çalışmış, ailesinin ve sevdiklerinin acılı ve güzel gününde dahi fedakarlık ederek yanlarında olamamıştır. Postacı kardeşim sıcak, soğuk, yağmur, çamur dememiş 81 ilin tamamında en ucra köşeye varana dek 81 milyona her gün hizmet vermiştir. Postacı kardeşim günlük taşıyabileceği postanın çok daha fazlasını taşımış, yetmezmiş gibi akşamda evine iş götürmüştür. Gişede çalışan memur kardeşim; akşam yedilere, sekizlere kadar çalışmış, evine ve ailesine vakit ayıramamıştır" dedi.PTT personeli 399' lu, İHS' li (İdari Hizmet Sözleşmesi) ve taşeron diye ayrıldığını, iş eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmediğini bildiren Ali Yaz şunları söyledi:"Bütün bunlarla birlikte yükselen enflasyon nedeniyle çalışanın alım gücü düşmüştür bu nedenle yıl sonunu beklemeden enflasyon farkının ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 399' lu personel Gelir Vergisi yükü altında ezilmektedir hükümetimizden beklentimiz gelir vergisinde yaşanan bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır. Öğretmen, İmam, Hemşire ve Polislere verilmesi planlanan 3600 EK Göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız KİT' lerde çalışan 399' lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkından PTT personeli mahrum bırakılmıştır. PTT personeli içinde SKALA düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların temel ücretleri yaptık artırdık denilerek bu güne kadar artırılmamıştır. İHS' li personellerin ücretlerinde en kısa sürede artış yapılmalıdır. 399' lu çalışanların görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek kurumda yükselmelerinin önü kesilmiştir. Bu konuda tüm uyarılarımıza rağmen düzenleme yapılmamıştır. Biz de Birlik Haber Sen olarak Danıştaya 2017/376 Esas numarası ile dava açarak itirazımızı hukuki olarak ortaya koyduk, bununla beraber, çıkarılan KHK ile iptal edilen 399' lu kadro ve pozisyonların iptaline yönelik kararlara karşı, İHS' li Personelin Performans değerlendirme yönetim sistemi usul ve esaslarının bazı maddelerinin iptali için, 399' lu başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliği konulu, 21230 sayılı genelgenin iptali için dava açtık. Açtığımız davalar sonuçlanmadan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılan personel alımları yetersiz kalmıştır. Yapılan son personel alım sınavlarında 1200 dışarıdan 1800 taşeron olmak üzere 3000 postacı kadrosu tahsisi yapılmasına rağmen soruların zor olması ve baraj puanı nedeniyle yok denecek kadar az sayıda personel sınavı kazanmıştır ki bu kesinlikle yeterli bir sayı değildir. En kısa sürede yeniden personel alımı yapılmalıdır. Kamudaki tüm kurumlarda görev yapan taşeronlar kadroya geçirilmişken PTT taşeronları kadroya alınmayarak büyük bir hak kaybına uğratılmışlardır. PTT' de görev yapan Taşeronlarında kadroya alınması için çalışma yapılmalıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan unvan değişikliği ve yükselme sınavlarındaki beceriksiz uygulamalar nedeniyle bir çok arkadaşımız mağdur duruma düşerek hak kaybına uğramıştır. Hak kaybına uğrayan bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcı arkadaşlarımızdan nedenlerine ve niçinlerine bakılmaksızın teslim edemediği gönderilerin karşılığı ceza kesilmeye başlanmıştır. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. Bardağı taşıran son damla olarak ise özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin mesai saati 30 saatten 20 saate düşürülmüş, yetmezmiş gibi; yıllık izin, sıhhi izin, idari izin, sendika izni kullanmak suretiyle haftalık 40 çalışma saatini doldurmayan personele anayasa ve kanunlar hiçe sayılarak hafta sonu mesaisi ödenmeyeceği bildirilmiştir. Bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir."Birlik Haber-Sen üyeleri Ankara 4 No'lu Şube Başkanı Ali Yaz'ın, Ankara PTT Başmüdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasının ardından dağıldılar. - ANKARA