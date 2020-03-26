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PTT ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- ŞİŞLİ Posta Dağıtım Merkezi'nde bir araya gelen PTT çalışanı bir grup eylem yaptıKoronavirüs sebebiyle önlemlerin yetersiz olduğu öne sürülen grup, sabah saatlerinde Şişli Posta Dağıtım Merkezi önünde toplandı.

26.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:58
PTT ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA-  ŞİŞLİ Posta Dağıtım Merkezi'nde bir araya gelen PTT çalışanı bir grup eylem yaptı

Koronavirüs sebebiyle önlemlerin yetersiz olduğu öne sürülen grup, sabah saatlerinde Şişli Posta Dağıtım Merkezi önünde toplandı.

Kesk Haber-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özlem Berkit, 'PTT çalışanları aracılığı ile 'siz evde kalın biz virüsü size dağıtırız' demek istemiyoruz. Biz hem kendimiz hasta olmak istemiyor hem de bu hastalığı diğer insanlara dağıtmak istemiyoruz" dedi.

Berkit, gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.  Özlem Berkit, 'Şubeler kapatılsın. Ancak merkezler açık kalsın buradaki arkadaşlarımız dönüşümlü görev yapsın" diye konuştu


Kaynak: DHA

Etiketler: Şişli, DHA, PTT, Güncel

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