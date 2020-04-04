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PTT Dağıtım Merkezlerinde "Sosyal Yardım" mesaisi

PTT Dağıtım Merkezlerinde "Sosyal Yardım" mesaisi "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan bin'er liralık sosyal yardım paraları bekçiler eşliğinde PTT görevlilerince kapı kapı dağıtılıyor.

04.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:22
PTT Dağıtım Merkezlerinde "Sosyal Yardım" mesaisi
İSTANBUL - "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan bin'er liralık sosyal yardım paraları bekçiler eşliğinde PTT görevlilerince kapı kapı dağıtılıyor. Sosyal yardım paralarının dağıtımı için hazırlanan PTT dağıtım merkezlerinde yoğun mesai İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardımların PTT görevlileri ve emniyet görevlileri eşliğinde verileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurulan ardından dün ve bugün gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte PTT görevlileri ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarını elden götürüyor.
PTT Dağıtım Merkezleri'nde yardım parası mesaisi
Yardım paralarının kapı kapı dağıtılması için hazırlık aşamasında PTT merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor Esenyurt 'ta bulunan Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü'nde 100'ün üzerinde PTT görevlisi dağıtımı yapılacak olan paraları ve adresleri tek tek hazırlıyor. Esenyurt genelinde yaklaşık 10 bin kişiye dağıtılacak olan 1000 TL'lik yardım paraları PTT görevlisine teslim edildikten sonra bekçilerle birlikte kapı kapı ihtiyaç sahibi ailelere götürülüyor. PTT Dağıtım Merkezlerinde ’Sosyal Yardım’ mesaisi

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Esenyurt, PTT, Genel

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PTT Dağıtım Merkezlerinde "Sosyal Yardım" mesaisi
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