PTT'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

PTT Diyarbakır İl Müdürlüğünde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Korona virüs salgını nedeni ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki dezenfekte çalışmaları sürüyor. PTT Diyarbakır İl Müdürlüğünde, her gün dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, vatandaşlardan da yoğunluğun önüne geçilmesi noktasında yardım istendi.Konu ile ilgili konuşan PTT Diyarbakır İl Müdürü Mevlüt Demirkıran, 30 iş yerlerinin olduğunu ve buraların her gün dezenfekte edildiğini söyledi. Demirkıran, "Temizlik firma elemanlarının ilaçlama sertifikaları vardı. Yaptığımız teminler sonucunda tüm şubelerimizi dezenfekte etti. PTT olarak maske dağıttık, eldiven ve dezenfekte dağıtımı yaptık. Buralarda her gün düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Kalabalığı önlemek için vatandaşların içeriye birer ve ikişer almaya çalışıyoruz. Vatandaşları bu konuda uyarıyoruz, kendi ve çevredekilerin sağlıklarını düşünmesi gerekiyor. Yoğunluğu önlemeliler ve birer metre arayla sıraya girmeliler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA