Haberler » 3. Sayfa » Haber

PTT'de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede

Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

27.09.2019 16:57PTT'de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede
Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, elindeki tabancayla PTT Başkarakol Şubesi'ne gelen şüpheli, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüpheli B.D., adresine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B.D.'nin olayda kullandığı tabanca ile çaldığı paranın bir miktarının ele geçirildiği bildirildi.

B.D., hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, "Pişmanım, mecbur kaldım. Borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim. Bir daha böyle bir iş yapmayacağım" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:15 Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest
20:13 Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi
20:12 Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
20:12 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
19:52 Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama
19:52 Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
19:41 Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti