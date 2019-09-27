Haberler » 3. Sayfa » Haber

PTT'deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

PTT'deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı GAZİANTEP - Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

27.09.2019 22:04
PTT'deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı GAZİANTEP - Gaziantep'te PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, elindeki tabancayla PTT Başkarakol Şubesi'ne gelen şüpheli, bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüpheli B.D., adresine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. B.D.'nin olayda kullandığı tabanca ile çaldığı paranın bir miktarının ele geçirildiği bildirildi.
B.D., hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, "Pişmanım, mecbur kaldım. Borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim. Bir daha böyle bir iş yapmayacağım" dedi.
PTT'deki silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:06 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
01:59 İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
01:47 Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı
01:33 Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu
01:32 İzmir'de 53 kaçak göçmen yakalandı
01:23 Camiden hırsızlık kamerada
01:17 Çifteler katliamında 4 sanığa 3'er kez müebbet ve yağma suçundan 14'er yıl hapis