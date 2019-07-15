15.07.2019 12:13
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PTT'den "15 Temmuz" konulu özel gün zarfı

PTT

PTT AŞ tarafından "15 Temmuz" içerikli özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı tedavüle çıkarıldı.

PTT AŞ tarafından "15 Temmuz" içerikli özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı tedavüle çıkarıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu gün zarfı ve pul baskılı kart, 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün satışa çıkarıldı.
İçerisinde 3,50 lira bedelli özel gün zarfı ve 2 lira bedelli pul baskılı posta kartının yer alacağı portföy 12,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu portföyün satışıyla bugün Ankara Kızılay PTT Merkez Müdürlüğünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
Kaynak: AA
bedelli, PTT, Ekonomi

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