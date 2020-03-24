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PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak

PTT, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paralarını konutlarına kadar ulaştıracak.

24.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:51

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ATM'LERDEN KOLAYCA ALINACAK

Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.

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PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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