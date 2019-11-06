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PTT'den "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi" konulu anma pulu

PTT AŞ tarafından, "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi" konulu anma pulu 2,4 lira bedelle satışa sunuldu.

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34PTT'den

PTT AŞ tarafından, "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi" konulu anma pulu 2,4 lira bedelle satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmeye hak kazanan "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi"ni konu alan anma pulu 2,4 lira ve söz konusu pula ait ilk gün zarfı 4 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Malatya PTT Merkez Müdürlüğü'nde "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi 06.11.2019 MALATYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.


Malatya, Ören, PTT, Ekonomi

Kaynak: AA

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