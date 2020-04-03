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PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar

PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlerde teslim edilecek kararından sonran Mardin'in Nusaybin ilçesindeki PTT şubesi bugün açılmadı.

03.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:29

PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlerde teslim edilecek kararından sonran Mardin 'in Nusaybin ilçesindeki PTT şubesi bugün açılmadı.

Sabah saatlerinden itibaren Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis ve Belediyeye bağlı Zabıta ekipleri PTT Şubesi önüne bariyer koydu.

Şubeden para almak için gelen vatandaşlar evlerine geri gönderilirken, ATM'deki işlemler ise sosyal mesafe gözetilerek yapılıyor.

PTT İlçe Şubesi personeli ise henüz paralarını almayan vatanların listesini çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan güvenlik ekipleri ile 1000'er TL yardımın hafta sonu dahil vatandaşların evlerine götürülerek dağıtılacağı açıklandı.

PTT’den dağıtılan sosyal yardımlar

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Mardin, Sabah, PTT, Güncel

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PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar
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