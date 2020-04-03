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PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

03.04.2020 07:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:51
PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: PTT, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek - Ekonomi

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