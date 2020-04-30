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PTT'DEN ESENYURT'TAKİ KUYRUĞA 'MOBİL ÇÖZÜM'

PTT'DEN ESENYURT'TAKİ KUYRUĞA 'MOBİL ÇÖZÜM' (Havadan görüntülerle)Ersan SAN-Veysel TİMDUİSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapılan sosyal yardımlar nedeniyle uzun kuyrukların eksik olmadığı Esenyurt'taki PTT şubesi önündeki yığılma, mobil araç ile hizmet verilmesiyle önlendi.

30.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:44
PTT'DEN ESENYURT'TAKİ KUYRUĞA 'MOBİL ÇÖZÜM' (Havadan görüntülerle)
Ersan SAN-Veysel TİMDUİSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapılan sosyal yardımlar nedeniyle uzun kuyrukların eksik olmadığı Esenyurt'taki PTT şubesi önündeki yığılma, mobil araç ile hizmet verilmesiyle önlendi.
Günlerden bu yana uzun kuyrukların eksik olmadığı PTT şubesi önündeki büyük yığılmanın önüne geçebilmek amacıyla bu sabahtan itibaren hizmet vermeye başlayan mobil araç devreye girdi. Çeşitli başvuruları yapabilmek için gereken e-devlet şifreleri PTT'nin mobil araçları ile dağıtılmaya başlandı. PTT şubesinde ise, emekli aylıkları, sosyal yardımlar gibi ödemeler yapıldı. Günlerden bu yana görülen yoğunluk, kuyruğun ikiye ayrılması ile büyük ölçüde azalırken, eleştirilere neden olan 'Sosyal mesafe' kuralına bu kez titizlikle uyulduğu göze çarptı. PTT önündeki düzenli kuyruk, drone ile de havadan görüntülendi. PTT’DEN ESENYURT’TAKİ KUYRUĞA ’MOBİL ÇÖZÜM’

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, DHA, PTT, Güncel, Haber

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