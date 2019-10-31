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PTT'den filateli alanında uluslararası başarı

PTT AŞ, Viyana Uluslararası Filateli Organizasyonu Sergisi Büyük Ödüllü Pul Yarışması'nda 2'nci, Çin'de gerçekleştirilen 16'ncı Uluslararası Föy Yarışması'nda 3'üncü olarak madalyalar aldı.

31.10.2019 11:08PTT'den filateli alanında uluslararası başarı
PTT AŞ, Viyana Uluslararası Filateli Organizasyonu Sergisi Büyük Ödüllü Pul Yarışması'nda 2'nci, Çin'de gerçekleştirilen 16'ncı Uluslararası Föy Yarışması'nda 3'üncü olarak madalyalar aldı.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla yurt içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler veren şirket, uluslararası alanda düzenlenen pul ve föy yarışmalarına da katılarak, Türkiye'yi temsil ediyor. PTT AŞ bu kapsamda düzenlenen 2 ayrı yarışmada dereceye girerek madalya kazandı.
Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından Çin'in Wuhan şehrinde düzenlenen ve 20 ülkenin katıldığı Filateli Föy Yarışması'nda 3'üncülük derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan PTT AŞ, yarışmaya C kategorisinde katıldı.
Şirket, 2016-2018 yıllarında tedavüle sunduğu pullardan oluşan 32 föyü sergiledi.
A, B ve C kategorilerinde düzenlenen uluslararası föy yarışmalarında, A grubunda yılda 30'dan az, B grubunda yılda 30 ile 69, C grubunda ise yılda 70'den fazla pul tedavüle sunan ülkeler yarışıyor.
PTT AŞ de yılda 70'den fazla pul tedavüle sunan posta idarelerinin bulunduğu C kategorisinde yarışmaya katıldı.
Yarışmada birinciliği Rusya, ikinciliği Çin elde etti.
Dünya posta pazarında dikkati çeken çalışmalar yaparak adından söz ettiren PTT AŞ, daha önce Kuala Lumpur 2014'te üçüncülük, Nanning 2016'da üçüncülük ve Makao 2018'de de birincilik ödülünü almıştı.
PTT, Viyana Uluslararası Filateli Organizasyonu Sergisi Büyük Ödüllü Pul Yarışması'nda da dereceye girdi. Şirket, düzenlenen yarışmaya Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 2018 konulu anma puluyla katılarak 2'ncilik ödülüne layık görüldü ve gümüş madalya kazandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Viyana, Posta, PTT, Ekonomi

Kaynak: AA

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