PTT'den "Göbeklitepe" Konulu Pul Sergisi

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da, PTT AŞ tarafından "Göbeklitepe" konulu pul sergisi açıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda, Atatürk, doğa, kültür, spor, turizm gibi konuların yanı sıra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, tarihi ve turist mekanlar ile değerlere yer verilen pullar beğeniye sunuldu.PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, gazetecilere yaptığı açıklamada, pulun, bir ülkenin "değeri" olduğunu söyledi.Yurt içi ve yurt dışında mektuplarda kullanılan pulların, o şehrin kültürünü yansıttığını belirten Orhon, "Göbeklitepe pulu 192 ülkede satışa sunuldu. Şu anda 192 ülke Göbeklitepe'yi tanıyor. Turizm ve kültür açısından büyük bir olay. Cumhurbaşkanımız da 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti. Biz de PTT Genel Müdürlüğü olarak Göbeklitepe pulu çıkardık." dedi.Dünyanın ilk pul müzesinin Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Orhon, "Konuları itibarıyla pul, bir ülkenin kültürüdür. Kronoloji olarak pulları izlediğinizde o ülkeyi tanırsınız." diye konuştu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar da serginin, Şanlıurfa'nın tanıtımına çok önemli katkı sağladığını dile getirdi.Serginin tam anlamıyla milli kültürü yansıttığını anlatan Açar, "Biz de Şanlıurfa'mızın değerlerinin yansıtıldığı 12 farklı puldan 22 bin adet bastırdık. Belediye olarak gönderdiğimiz mektuplarda onları kullanarak, kentin tanıtımına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.Açılışa, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, PTT Şanlıurfa Başmüdürü İsmail Çizikçi ve PTT çalışanları katıldı.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunulması amacıyla açılan sergi, 3 Mart'a kadar gezilebilecek.