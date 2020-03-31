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PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de 1 Nisan itibariyle...

31.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:10
PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir 'de de 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.


PTT'den yapılan açıklamada ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını duyurarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.


PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren işyerlerimizden ve ATM'lerden vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak. İşyerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz" denildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, PTT, Güncel
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