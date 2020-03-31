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PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor

Erzurum PTT Başmüdürü Kamil Eti, yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine ödemelerin 1 Nisan'da başlayacağını belirtti.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor
Erzurum PTT Başmüdürü Kamil Eti, yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine ödemelerin 1 Nisan'da başlayacağını belirtti. Kamil Eti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon aileye 1000'er TL ihtiyaç ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.

Eti, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşyerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz." - ERZURUM
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Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, PTT, Güncel
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