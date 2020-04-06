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PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT'nin İŞKUR ödemeleriyle ilgili yeni uygulamasıyla, hak sahibi vatandaşlar dolduracağı form ile ödeme bedellerini sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabı veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.

06.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:56
PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
PTT'nin İŞKUR ödemeleriyle ilgili yeni uygulamasıyla, hak sahibi vatandaşlar dolduracağı form ile ödeme bedellerini sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabı veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında bazı şehirlerde giriş ve çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı kaydedildi.
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini de kapsayan uygulama çerçevesinde hak sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarına mesaj yoluyla PTT'nin internet sitesine yönlendirecek özel bir link gönderileceği belirtilen açıklamada, hak sahibi vatandaşların, bu internet sitesi linki üzerinden kişiye özel tek kullanımlık form dolduracağı bildirildi.
Hak sahiplerinin doldurdukları formlarla, ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceği vurgulanan açıklamada, "2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Korona virüs tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama - Haberler

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