PTT'den kiraz gönderimine indirim

PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü tarafından kiraz toplama sezonunda PTT Kargo ile kiraz gönderimlerinde yüzde 30 indirime gidildiği bildirildi.

PTT'den kiraz gönderimine indirim
09.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:27
PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü tarafından kiraz toplama sezonunda PTT Kargo ile kiraz gönderimlerinde yüzde 30 indirime gidildiği bildirildi.

2 ay süre ile kiraz gönderimlerinde indirime giden PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PTT olarak, günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Söz konusu çalışmalarımızdaki temel politikamız; değişim, dönüşüm ve gelişime uygun, yenilikçi bir anlayışla hizmetlerimizi ülkemizin en ücra köşesine kadar götürerek, ekonomiye katkıda bulunmak temel ilkelerimizdendir. Bu çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak, Bölgesel İndirim Kampanyası düzenleyerek, vatandaşlarımızın faydalanabileceği Afyon'umuzun meşhur ve Türkiye çapında tanınmış marka ürünü olan Kiraz gönderilerine, 10 Haziran 2020 ile 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 ay süreyle yüzde 30 indirim uygulanacaktır. Kiraz göndermek isteyen vatandaşlarımız, kargo ücretlerinde ilimize özel olarak belirtilen sürede yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kiraz, Afyon, PTT, Güncel, Haber

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