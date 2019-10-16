Haberler » Ekonomi » PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel indirim kampanyası

PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel indirim kampanyası

PTT AŞ, 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde bugünden itibaren 22 Ekim'e kadar yüzde 25 indirim uygulayacak.

16.10.2019 11:52PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel indirim kampanyası
PTT AŞ, 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde bugünden itibaren 22 Ekim'e kadar yüzde 25 indirim uygulayacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geniş hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan şirket, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor.
Şirket, 23 Ekim'deki kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kampanya kapsamında, APS kurye ve posta kargosu işlemlerini 22 Ekim'e kadar iş günlerinde yüzde 25 indirimli gerçekleştirme kararı aldı. İndirimli işlemler bugün başladı.

Türkiye, PTT, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:23 Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
14:23 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:22 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14:20 Borsada günün ilk yarısı (2)
14:20 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14:20 KONUTDER'den özel bankalara 'faiz' çağrısı
14:18 Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı
16.10.2019 14:25:19