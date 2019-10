PTT'den kuruluş yılına özel 179. müşteriye hediye

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Sirkeci Postanesinde 179. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, 179. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

Bu sıra numarasını alan Aleyna Çakmak'a İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran tarafından çiçek takdim edilerek, Halil İbrahim Er'in "Hz. Muhammed'in Mektupları" kitabı, "30 Ağustos Zafer Bayramı 2018"e özel basılan pul koleksiyonu, PTT kumbarası, anahtarlık, kalemlik ve kalem, not kağıtları, kitap ayracı ve "Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si" isimli kitapçıktan oluşan hediye çantasını verildi.

PTT çalışanlarının katıldığı etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1840'tan beri hizmet vermeye devam ettiklerini, bütün çalışanların özverili çaba, destek ve emekleriyle bugünlere geldiklerini söyledi.

Soran, müşterilerin memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirterek, daha iyi işler yapmak için bu hizmetleri verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle vatandaşa hizmet veren PTT AŞ'nin, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Soran, "Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor." diye konuştu.

Soran, kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT'nin hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

"PTT, bir dünya markası oluyor"

PTT'nin yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Soran, "1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında 'Değişim, dönüşüm ve gelişim' yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen PTT, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor." ifadesini kullandı.

Soran, PTT'nin, 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT, büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor. 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT'nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor."

- "Benim için büyük bir sürpriz oldu"

Etkinlikte 179. sıra numarasıyla hizmet alan müşteri Aleyna Çakmak da, "Buraya gelirken 179. sıra numarasının bana çıkacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Şu an çok şaşkın ve heyecanlıyım çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Genelde kargo işlerimde ve para çekmek için PTT'yi her zaman kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim." diye konuştu.

