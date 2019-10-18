Haberler » Güncel » PTT'den Mehmetçik'e asker selamı

PTT'den Mehmetçik'e asker selamı

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını yürüten askerlere selam göndererek destek mesajı yayınladı.

18.10.2019 15:05PTT'den Mehmetçik'e asker selamı
Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını yürüten askerlere selam göndererek destek mesajı yayınladı.
PTT binası önünde toplanan personeller asker selamı vererek Mehmetçiklere başarılar dilerken, PTT Bilecik Başmüdür Serhat Bozkurt, "Vatanımızın güvenliği ve geleceğimiz için engel tanımadan gece gündüz canları pahasına yoluna devam eden Kahraman Mehmetçiklerimize Bilecik PTT Başmüdürlüğü personelimizin selamı var" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Bilecik, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Hacı Abdi Cami, törenle ibadete açıldı
16:32 Ekim ayında çocukların süs havuzu keyfi
16:32 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına koreografili destek
16:37 Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi
16:37 Kemalpaşa'da 11 suçtan aranan kişi yakalandı
16:36 Kastamonu'daki cinayet davası
16:36 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi
18.10.2019 16:38:14