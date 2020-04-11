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PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı

PTT, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı (Şanlıurfa)" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

11.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:26
PTT'den
PTT, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı ( Şanlıurfa )" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.
Ayrıca PTT, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, özel gün zarfı www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Ekonomi
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