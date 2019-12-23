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PTT'den "Sakin Şehirler-2" konulu sürekli posta pulu

PTT AŞ tarafından "Sakin Şehirler Konulu Sürekli Posta Pulları" serisinin devamı olarak Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları" ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

23.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:12 PTT'den
PTT AŞ tarafından "Sakin Şehirler Konulu Sürekli Pulları" serisinin devamı olarak , , Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları" ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu pul 10 kuruş, 50 kuruş, 2,40 lira, 5,50 lira, 8,40 lira ve 19 lira, pula ait ilk gün zarfı da 37,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satılıyor.
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi'nde "Sakin Şehirler-2 23.12.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının da kullandırılmasına başlandı.

Şavşat, Akyaka, Posta, PTT, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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