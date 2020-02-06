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PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat'ta, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli ulaştıracak.

06.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:00PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim
PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat'ta, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli ulaştıracak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Şirket, hazırladığı kampanya kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat döneminde iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

Sevgililer Günü, Türkiye, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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