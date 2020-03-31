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PTT'den sosyal mesafe kuralı uyarısı

Korona virüs önlemi için PTT ile yapılacak işlemlerin PTT iş yerlerine gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceği bildirildi.

31.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:29
PTT'den sosyal mesafe kuralı uyarısı
Korona virüs önlemi için PTT ile yapılacak işlemlerin PTT iş yerlerine gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceği bildirildi.

PTT Malatya Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından müşterilerimizi ve çalışanlarımızı korumak adına tedbirlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

PTT Malatya İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister, sağlıklı günler dileriz" denildi. - MALATYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, ATM, PTT, Güncel
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