Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT'den sosyal mesafe kuralı uyarısı

PTT son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbir alarak tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya geçirdi.

31.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:47
PTT'den sosyal mesafe kuralı uyarısı
PTT son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbir alarak tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya geçirdi.

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığını önemsemek adına PTT tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayısını en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştirirken Müşterilerin hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli tedbirleri aldı. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerin PTT iş yerlerine gitmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. - ZONGULDAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››PTT'den sosyal mesafe kuralı uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı - Haber 16:25: Bakan Gül'den, cezaevi personeline teşekkür - Haber 16:25: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti - Haber 16:25: Esnafa maske dağıttı - Haber 16:25: PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber