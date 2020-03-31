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PTT'den "sosyal mesafe" uyarısı

PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına sosyal mesafe uyarısında bulundu.

31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:36
PTT'den

PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına sosyal mesafe uyarısında bulundu.


PTT Tekirdağ Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için korona virüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank internet bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister, sağlıklı günler dileriz" denildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, PTT, Güncel
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