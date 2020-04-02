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PTT'den 'Sosyal Mesafe' uyarısı

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:17
PTT'den 'Sosyal Mesafe' uyarısı
PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

PTT AŞ'nin, Korona virüsün insan yaşamını etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilere güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşların ve çalışanların sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunulan açıklama şu şekilde:

"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz.

Tüm müşterilerimizden, işyerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz.

İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: PTT, Güncel
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