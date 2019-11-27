PTT "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek

PTT AŞ tarafından İstanbul
'da "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi açılacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, pul sergisi 3-5 Aralık
'ta tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası'nda düzenlenecek.
Sergi alanında, "Dünya Engelliler Günü Pul Sergisi 03-05.12.2019 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.