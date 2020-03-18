PTT emekli promosyon yarışına "evde ödeme" seçeneğiyle girdi
Emeklilerin maaş ödemeleri için finans kuruluşlarının yarışına PTT'de "evde promosyon ödeme" avantajıyla girdi.
18.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:45
Emeklilerin maaş ödemeleri için finans kuruluşlarının yarışına PTT'de "evde promosyon ödeme" avantajıyla girdi.
Kaynak: Dunya.com
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