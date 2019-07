"PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü" imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, "Gerçekleştirilen çalışmalarla dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip olan Türkiye'nin tam hakim konuma çıkacak" dedi.PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirilen 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı."Devletler kurum ve kuruluşlar üzerinden ayakta dururlar"ETİ Maden ve PTT'yi konu alan sinevizyon gösterilerinin ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, devletlerin kurum ve kuruluşlarının üzerinde ayakta durduğunu aktararak, "Biliyorsunuz, devletler kurum ve kuruluşlar üzerinden ayakta dururlar. En iyi kurum, görevini en iyi yapan, ülkeye ve millete en fazla katma değer üreten kurumdur. Tabelaların büyüklüğü, kuruluş tarihinin eski olması veya sahip olunan mekanın modernliği çok hizmet anlamına gelmez. Elbette çok çalışmak önemlidir. Daha önemli olan ise kurumsal yapıların sağlam temeller üzerine bina edilmesidir. Çünkü, bu tür yapılar; kişilere bağlı olmadan, günü kurtarmanın, konjonktüre göre iş yapmanın peşinde olmazlar. Yine bu tür yapılar; dünyanın gidişatını zamanında okuyup, vatandaşın beklentisini iyi analiz eder, kar ve memnuniyet hesabında ölçüyü kaçırmazlar. Aslolan kamu hizmeti, ülkenin ve milletin menfaatidir" ifadelerini kullandı."Masaya saplanıp kalan, çoğu zaman kendi gölgesinin farkına bile varamaz""Kuyunun dibine oturup da göğe bakan pek az şeyi görür" sözünü hatırlatan Bakan Turhan, "Kamu hayatına bu sözü uyarlamak istediğimizde, masaya saplanıp kalmak olarak yorumlayabiliriz. Masaya saplanıp kalan, çoğu zaman kendi gölgesinin farkına bile varamaz. Oysa her kamu çalışanının, özellikle de yöneticilerin asıl işi sahada olmalıdır. Saha demek hayat ve dinamizm demektir, millet demektir, hizmet demektir. Çalışmalarını saha odaklı yürütmeyen, ayna baktığında sadece kendini gören kişinin durumunu yaşar" diye konuştu."İmzalanacak iş birliği sahaya verilen önemin bir yansıması"İmzalanacak iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olduğunu belirten Bakan Turhan, "Alandaki, sahadaki boşluk görülmüş ve hemen güç birliğine gidilmiş. Bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağımızın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdumuzun dört bir yanına hizmet götüren Posta ve Telgraf Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, stratejik yeraltı kaynağımız bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin geleceğini aydınlatan, Ar-Ge çalışmalarıyla borun kullanım alanını genişleterek her geçen gün ekonomimize katma değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var" şeklinde konuştu."İki kuruluş 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecekler"İmzalanacak protokol sayesinde iki kuruluşun 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceğini bildiren Bakan Turhan, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlemelerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor. Anlaşmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inanıyorum. O nedenle emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Düzenlenen imza töreni öncesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imza töreninin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyerek, eski bir PTT çalışanı olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2023 hedeflerine ilerlerken birçok alanda önemli atılımlar yaptıklarını anlatan Bakan Dönmez, bu atılımların bir ayağını da borun oluşturduğunu ve Türkiye'nin, dünya'da pazar payı ve ham madde açısından açık ara lider olduğunu aktardı.Borla ilgili Türkiye'nin önünde yeni bir süreç olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Yeni bor stratejimizin odağına, bor'un değerini üretilen nihai ürüne göre bire bin noktasına kadar katlayan katma değerli uç ürün üretimini koyduk. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi ve yerli üretimi koyduk. Bilgi ve birikimi gençlerimizin heyecanını ve merakını koyuyoruz. Teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ülkenin yükske ideallerini koyduk. Bu anlayışla, doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi artık ham madde olarak değil katma değeri daha yüksek uç ürün yada ileri teknoloji ürün olarak ihraç etme arzusundayız" diye konuştu.Bakan Dönmez, bor'da yeni inovasyon anlayışının, bora dayalı sektörlerde gerek tek başına, gerekse iş birlikleriyle daha büyümek ve borun ülkesi Türkiye anlayışıyla devasa adımlar atmak olduğunu söyledi."Bor Karbür çalışmalarında son aşamaya gelindi"Bor karbür çalışmalarının son aşamasına geldiği müjdesini veren Bakan Dönmez, "ETİ Maden, bor karbür anlaşmasında son noktaya geldi. Bu konuda da önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağız. Bu vb. hamlelerle borda üretici rolümüzü teknoloji geliştiren lider ülke rolüne doğru evirmiş olacağız" ifadelerini kaydetti."Bor ürünlerini 100'den fazla ülkede 2 bin 800'den fazla müşteriye zamanında ulaştırıyoruz"Bor ürünlerini sahip olunan güçlü ve lojistik altyapı ile 100'den fazla ülkede 2 bin 800'den fazla müşteriye zamanında ve yüksek kalitede ulaştırdıklarının altını çizen Bakan Dönmez, "Ürünlerimizin pazarlanması ve satışının yanı sıra, müşterilere lojistik destek ve satış sonrası kalite hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz bor ürünlerimizi dünyanın her noktasındaki insanların kullanımına sunmak için, dünyanın dört bir yanındaki ağımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu kabiliyet sayesinde 2018 yılında borda bir rekor daha kırarak 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıl 2 milyon 450 bin tonluk satış gerçekleştirerek dünya bor pazarındaki lider rolümüzü de güçlendirmiş olduk. Bu yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam bor satışımız 1 milyon 100 bin tonu aşmış durumda" dedi."Boron toz ve sıvı temizlik ürünü lansmanı Ekim ayında"Yerli temizlik ürünü boron'un 23 bin ton satış rakamına ulaştığını anımsatan Bakan Dönmez, "Milletimiz kendi içinden çıkan ve önce sağlık diyen ürünümüze büyük bir teveccüh gösterdi. Boron toz ve sıvı temizlik ürünlerimizin lansmanını inşallah Ekim ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu."Gerçekleştirilen çalışmalarla dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip olan Türkiye'nin tam hakim konuma çıkacak"Bakan Dönmez, gerçekleştirilen çalışmalarla dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip olan Türkiye'nin tam hakim konuma çıkacağını kaydetti.Ayrıca Bakan Dönmez, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömürlerin teslimatında en ekonomik ve en seri şekilde yapılması için PTT'den destek beklediklerini de bildirdi.Öte yandan Bakan Dönmez, iş birliğinin, bor ürünlerinin fabrikadan limanlara taşınması, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanları ile gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü hizmet alımlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini de kaydetti.Konuşmaların ardından, "PTT - ETİ Maden İş birliği Protokolü" imzalandı. İmza töreni sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günün anlamına ithafen birbirlerine hediye takdim etti. - ANKARA