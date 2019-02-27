Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görevden almalar devam ediyor. Son görevden alma PTT'den geldi. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı, yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi. Kenan Bozgeyik'in neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Kayseri doğumlu olan Aysel Kandemir, BTK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Kandemir, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku'nda yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müşteşar olarak da çalışan Kandemir, İngilizce ve Fransızca biliyor, evli ve 2 çocuk annesi.