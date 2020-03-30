PTT İzmir Baş Müdürlüğü tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmaları geliştirerek sürdürdüklerini belirten PTT İzmir Baş Müdürü Adnan Sert şunları söyledi. "Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz.

Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz.Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister, sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: Bültenler