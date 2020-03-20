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Ptt koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor

Savaşta, salgında ya da afette 180 yıldır Türk Milletinin yanında yer alarak güvenilir hizmet sunan PTT AŞ, son dönemde dünyada yayılan koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor.

20.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:22
Ptt koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), posta, kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi birçok farklı alanda Türkiye'nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmeti, 180 yıldır vatandaşları ile buluşturuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öncelikle vatandaşın sağlığı anlayışıyla yola çıkan şirket, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını ve müşterilerin temas edebileceği alanları büyük bir özenle dezenfekte etti.

PTT ayrıca, müşterilerin ve personelin sağlığı için koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükseltti. Müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

CUMARTESİ GÜNLERİ SADECE NİTELİKLİ GÖNDERİ DAĞITIMI YAPILACAK

PTT'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi açısından; ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo,kapsamında pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek,tebligat, APS Kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız postagönderilerinin dağıtım hizmeti ise verilmeyecek.Kargomat cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon numarası bulunanların kargomat cihazına konulmasına özen gösterilecek.

PERSONEL TEDBİRLER KAPSAMINDA BİLGİLENDİRİYOR

Çalışanlarının ve vatandaşın sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmamak adına büyük bir özveriyle çalışan PTT, personelini koronavirüs ile ilgili bilgilendirerek, personelin bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağladı. Vatandaşa verilen hizmetin aksamaması için ilk günden itibaren önlemlerini alan PTT, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm kurallara çalışanlarının ve vatandaşın uymasının önemine dikkati çekti. PTT tarafından bu doğrultuda, virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiği açıklamaları yapılarak, vatandaşın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katkı sunması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Posta, PTT, Güncel

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