Ptt, Muğla'ya Üç Yeni Şube Açtı

Kaynak: İHA

Muğla PTT Başmüdürlüğü tarafından 2019 yılında il genelinde 3 yeni PTT şubesi vatandaşın hizmetine sunuldu. Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınartarafından yapılan açıklamada, "16 Merkez, 66 Şube, 4 Mobil PTT Şube ve 26 acente ile hizmetlerimizi sürdürmekte iken hizmet ağımızı genişleterek, 2019 yılında 3 yeni PTT şubesini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.2019 yılında bugüne kadar, Marmaris PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak 15 Temmuz PTT Şubesi, Ortaca PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak Sanayi PTT Şubesi ve son olarak da, Kavaklıdere PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı Çayboyu PTT Şubesi, yeni konseptiyle vatandaşlarımızın hizmetine açılarak faaliyetine başlamıştır.Bu şubelerimizin yanında, 2019 yılında kısa zaman içinde Kavaklıdere PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak Menteşe PTT Şubesinin açılması için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yeni açılan şubelerimizde elektrik, su, doğalgaz, telefon, Emlak Vergisi, İmar Barışı, Hac Kayıt başvuruları gibi her türlü tahsilatlar ile bankacılık hizmetlerinin yanında tüm PTT hizmetleri de verilmektedir" diye ifade edildi. - MUĞLA