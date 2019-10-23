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PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

23.10.2019 11:18PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.
Kırklareli şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 179. müşteriye "Zafer Bayramı" pulu hediye edildi.
PTT Kırklareli Başmüdürü Ali Sevinç, burada yaptığı konuşmada, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu.
23 Ekim 1840 yılından bu yana PTT'nin gelişen teknoloji ile sürekli kendini yenilediğini aktaran Sevinç, kurumun yaklaşık 2 asırdır kesintisiz olarak vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verdiğini kaydetti.
PTT'nin 179. müşterisi Anıl Özkök de birçok işlem için PTT'yi tercih ettiğini belirtti.
PTT'nin vatandaşlara kaliteli hizmet verdiğini ifade eden Özkök, hizmetlerden son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Zafer Bayramı, Kırklareli, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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