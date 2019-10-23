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PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yılı Ardahan'da kutlandı.

23.10.2019 14:04PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
PTT'nin 179. kuruluş yılı Ardahan'da kutlandı.
PTT Ardahan Başmüdürü Cafer Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 179. kuruluş yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
PTT'nin Türkiye'nin çınar kurumu olduğunu ifade eden Yavuz, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezaretini kurmasıyla temelleri atılan şirket, bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında başarılara imza atmaktadır." dedi.
PTT'nin yerli ve milli bir kuruluş olduğuna işaret eden Yavuz, kurumun yenilikçi bakış açısıyla kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem uluslararası alanda takdir gördüğünü sözlerine ekledi.

Ardahan, Posta, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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