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PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdürü Serhat Çelikcan'ı makamında kabul etti.

24.10.2019 13:44PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü
Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdürü Serhat Çelikcan'ı makamında kabul etti.
Çelikcan, PTT'nin 179. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında ve yıl dönümü kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Vali Civelek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllar haberleşme ve iletişimi sağlayan PTT'nin ve tüm PTT çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
PTT'nin önemli ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Civelek, kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Esengül Civelek, Posta, Muğla, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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