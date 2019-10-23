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PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünde PTT çalışanlarından mehmetçiğe destek

Gaziantep PTT çalışanları PTT'nin kuruluşunun 179. yılı münasebetiyle Barış Pınarı harekatına destek verdi.

23.10.2019 13:56PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünde PTT çalışanlarından mehmetçiğe destek
Gaziantep PTT çalışanları PTT'nin kuruluşunun 179. yılı münasebetiyle Barış Pınarı harekatına destek verdi.
PTT Gaziantep Başmüdürlüğü bahçesinde PTT'nin kuruluşunun 179. yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen 150 çalışan asker selamı vererek mehmetçiğe destek mesajı verdi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Daha sonra Gaziantep Başmüdürlük binasına geçen Özkan, burada yaptığı basın açıklamasında, stratejik öneme sahip bir bölgede olduklarını, mehmetçiğin sınırın hemen diğer tarafında bir operasyonda olduğunu, PTT'nin kuruluş yıldönümünde tüm çalışanları ile mehmetçiğe selam gönderdiklerini söyledi.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinde gerek Türk askeri, polisi ve görevlilerine gerek Suriyelilere hizmet veren PTT'nin sekiz şubesi, 14 ATM'si bulunduğunu aktaran Özkan, Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç olduğuna dair bir talimat gelirse PTT'nin o bölgede de hizmet vereceğini söyledi.
Özkan, basın açıklamasından sonra Fevzi Çakmak PTT Merkez Müdürlüğünde 179. müşteriye hediye paketi takdim etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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