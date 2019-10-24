PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!

23 ekim 1840 yılında İstanbul Valide Sultan Camii avlusunda kurulan o zaman ki adıylaPostahane-i Amire olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün, kuruluşunun 179.yılı dolayısıyla Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır , Marmaris PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu'yu ziyaret ettiler.

Hergün gelişen teknolojinin PTT'ye yansıması ve işleyiş konusunda bilgi alan Başkan Osman Ülgen "Her zaman yeniliği ve daha iyiyi arayan bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden PTT, son dönemde memnuniyet verici bir performansla büyüdü. Teknolojikgelişmelere uyum sağlayarak ülkemize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için emek sarf eden, her kademede ki tüm PTT çalışanlarına teşekkürlerimizisunarız. Güçlü Türkiye'nin yenilenen PTT'sinin kuruluşunun 179.yılı kutlu olsun."diyerek, PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu'yu çalışmalarından dolayı tebrik etti.