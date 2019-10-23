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PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü

Türkiye Posta Telgraf Teşkilatının (PTT) kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve beraberindekiler, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

23.10.2019 14:20PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü
Türkiye Posta Telgraf Teşkilatının (PTT) kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve beraberindekiler, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Vali Şentürk, PTT Başmüdürü Bozkurt, Merkez Müdürü Cemal Gayret ve İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ile personeli kabulünde, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi alarak başarılar diledi.
Bozkurt da 179 yıllık köklü geçmişi ile posta ve haberleşme sektöründe hizmet veren teşkilatın dünyanın dört bir yanına iletişim köprüleri kurarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.
Daha sonra PTT Başmüdürü Bozkurt, Vali Şentürk'e "30 Ağustos Zafer Bayramı Pul Portföyü" ve "Dünya Posta Günü Pulu" ile kişisel pulunu hediye etti.

Bilecik, Türkiye, Posta, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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