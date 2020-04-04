Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

Cumhurbaşkanlığı talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı.

04.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:12
PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi
Cumhurbaşkanlığı talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı. Sosyal yardım paralarını evlerinden alan vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldı.

PTT'nin yoğunluk yaşanan şubelerinin kapatılmasının ardından PTT çalışanları, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin liralık sosyal yardımları vatandaşların evlerine götürüp teslim etmeye başladı. Adana'da da onlarca görevli, belirlenen adresleri tek tek ziyaret edip yardım paralarını ihtiyaç sahiplerine imza karşılığında dağıtmaya başladı.

Aileler, verilen hizmetten dolayı görevlilere ve devlete teşekkür ettiklerini ifade ederek uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

"Oğlun getirmez bu şekilde"

Sarıçam ilçesindeki evinde sosyal yardımını alan 85 yaşındaki Mustafa Yaşar, "Memnunum bu uygulamadan Allah razı olsun. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. Bu vaziyetten memnunuz. Daha memnun olmayacak ne var. Oğlun getirmez bu şekilde" diye konuştu.

"Allah razı olsun"

Yadigar Mavuk isimli vatandaş ise hizmetten memnun kaldığını belirterek, "Hizmetten memnunuz teşekkür ederiz. Maaşımızı, yardımı bu şekilde evimize getirdiler. Allah razı olsun. Normalde dışarı çıkmıyoruz zaten. Yardım içinde devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis’te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

09:52: Terör saldırısında şehit olan mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Haber 09:52: Büyükşehir bürokratları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi - Haber 09:52: Marketlere dezenfektan ve maske denetimi - Haber 09:52: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:51: Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 08:33: Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı - Haber 08:22: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber