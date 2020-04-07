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PTT ÖNLERİNDE BARİYERLİ ÖNLEM ALINDI, SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Serdar ALTINTEPE / Sancaktepe ve Bahçelievler'de emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle PTT şubeleri önünde kuyruklar oluştu.

07.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:44
PTT ÖNLERİNDE BARİYERLİ ÖNLEM ALINDI, SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Serdar ALTINTEPE/

Sancaktepe ve Bahçelievler 'de emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle PTT şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Demir bariyerlerle sosyal mesafe kuralına uyulurken, vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesinde bulunan PTT şubesinde emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle kuyruklar oluştu. Sıranın bozulmaması için belediye ekipleri tarafından demir bariyerler getirilerek yerleştirildi. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü. Görevliler şube içerisine vatandaşları tek tek aldı. Sırada bekleyen bir kişi, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyulmuş ve herkesin maske taktığını gördüm. Yoğunluk var. Kimsenin hayatını tehlikeye atmaya gerek yok" diye konuştu.

Bahçelievler, Yenibosna'daki PTT'nin önünde de demir bariyerli önlem alındığı görüldü. Burada da kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Görüntü Dökümü

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(SANCAKTEPE)

-Ptt önündeki kuyruk

-Demir bariyerlerle önlem alınması

-Sosyal mesafe kuralına uyulması

-Maske takanlardan görüntü

-Sırada bekleyenlerden görüntü

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

(YENİBOSNA)

-PTT önü

-Sırada bekleyenler

-Demir bariyer

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Sancaktepe, PTT, Güncel
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