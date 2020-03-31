Hatay’da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı

Salgına karşı uzmanların uyardığı noktalardan biri kalabalık ortamlarda korunması gereken sosyal mesafe. Hatay 'da da bu yüzden bir tartışma yaşandı.

1 METRE KURALINA UYULMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Koronavirüs önlemleri sonrasında banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca, vatandaşlar Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine akın etti. Vatandaşlar PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan kadınlar arasında, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı. Olay yerine gelen polisin uyarılarından sonra kadınlar aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.

Kaynak: İHA