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PTT önünde kadınların sıra tartışması

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fatura yatırmak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturan kadınlar arasında sıra tartışması yaşandı.

31.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:57
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde fatura yatırmak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturan kadınlar arasında sıra tartışması yaşandı.
Korona virüs önlemleri sonrasında banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca, vatandaşlar ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine akın etti. Vatandaşlar PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan kadınlar arasında, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı.
Olay yerine gelen polisin uyarılarından sonra kadınlar aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.
(İHA) PTT önünde kadınların sıra tartışması

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, PTT, Güncel

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PTT önünde kadınların sıra tartışması
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