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PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

Samsun Valiliği tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılan bin TL ödemelerin 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı duyuruldu.

02.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:26
PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

Samsun Valiliği tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılan bin TL ödemelerin 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı duyuruldu.


Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 81 il ve 923 ilçemizde PTT aracılığıyla bin TL ödemeleri 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Ancak birçok ilde olduğu gibi ilimizde de vatandaşların aynı anda müracaatları için PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşturmuştur. Malumlarınız olduğu üzere bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan korona virüsü salgını ile mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (PTT) ile yapılan görüşmeler sonucunda; yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Valiliği, PTT, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak - Ekonomi

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