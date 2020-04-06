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PTT ÖNÜNDE SOSYAL MESAFESİZ KALABALIĞA POLİS ENGEL OLDU

Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu.

06.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:09
PTT ÖNÜNDE SOSYAL MESAFESİZ KALABALIĞA POLİS ENGEL OLDU

Esenyurt 'ta  ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık  sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri, sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

Görüntü dökümü:

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-Kalabalıktan görüntü

-Polis ekiplerinin uyarıları

-Vatandaşların sıraya sokulması

-Polisin bilgilendirmesi

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, PTT, Güncel
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