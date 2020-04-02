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PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal

Samsun'da PTT önünde kuyruk uluşturan vatandaşlar korona virüse karşı sosyal mesafe kurallarına yine uymadı.

02.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:03
PTT önünde yine sosyal mesafe kurallarını ihlal
Samsun 'da PTT önünde kuyruk uluşturan vatandaşlar korona virüse karşı sosyal mesafe kurallarına yine uymadı.

Tüm dünyada Covid-19 için önlemler alınmaya devam ederken Türkiye'de de tedbirler devam ediyor. Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki PTT Şubesi önünde Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren PTT Şubesi nünde kuyruk oluşturdu. Yetkililerin bütün uyarılarına rağmen, kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

Polis, PTT önüne giderek vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunurken, polis buradan ayrıldıktan sonra yine bildik görüntüler yaşandı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Samsun, PTT, Güncel
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