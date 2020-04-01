Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2

PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2 (ek görüntü bağcılar)Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Ersan SAN- Mertcan ÖZTÜRK /İstanbul, (DHA) - PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

01.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:17
PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2 (ek görüntü bağcılar)
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Ersan SAN- Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, (DHA) - PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar 'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, 'Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.
Hatice Boğuç ise, 'Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu. PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; ’SOSYAL MESAFE’YE UYMADILAR 2

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2 - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı - Haber 19:10: Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma koştu - Haber 19:10: ANTALYA Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor - Haber 19:10: Bitlis'te 1 Nisan karı - Haber 19:10: Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber